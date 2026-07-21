В Липецке произошёл крупный пожар после ракетной тревоги

В Липецке в ночь на вторник произошёл пожар на территории производственных объектов на улице Передельческой. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, не уточнив, о каких именно объектах идёт речь.

Артамонов отметил, что пострадавших нет, а причину пожара предстоит установить "дознавателям МЧС". Площадь возгорания, по словам главы региона, составила около 2,5 тысяч квадратных метров. К утру открытое горение было ликвидировано, написал он позднее.

Издание "Коммерсант" пишет, что минувшей ночью в Липецкой области дважды объявляли ракетную опасность, там также действует предупреждение об угрозе атаки беспилотников.

Жители Липецка, как утверждает ASTRA, говорили о взрывах. Согласно OSINT- анализу ASTRA кадров от очевидцев, пожар возник в районе между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом (НДМК). Это предприятие - крупнейший сталелитейный комбинат в России, который производит около 20% всей российской стали. Подконтрольные государству СМИ заявляют, что завод занимается производством гражданской продукции, однако сталь НЛМК покупают в том числе компании, которые специализируются на производстве ракет, отмечается в публикации ASTRA.

Украинский мониторинговый канал Supernova+ пишет, что пожар возник на логистическом складе на улице Алмазная, где находятся площади НЛМК. На это обратило внимание Настоящее время.

Минобороны России заявило, что за ночь средства ПВО уничтожили 209 украинских беспилотников. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, а также Краснодарского и Ставропольского краев, аннексированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.





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