В Лиссабоне сошёл с рельсов фуникулёр "Глория", не менее 15 человек погибли

По меньшей мере 15 человек погибли и около 18 получили ранения в среду, когда вагон фуникулёра "Глория" в Лиссабоне сошёл с рельсов и врезался в дом. Пятеро пострадавших — в тяжелом состоянии.

Власти не стали раскрывать личности погибших или их национальность, однако сообщили, что среди жертв есть иностранные граждане.

"Это трагический день для нашего города... Лиссабон в трауре, это трагический, трагический инцидент", — заявил журналистам мэр португальской столицы Карлуш Моэдаш.

По предварительным данным, причиной катастрофы мог стать обрыв или ослабление тягового троса.

"Глория" соединяет площадь Рештаурадориш и район Принципи-Реал. Фуникулёр был открыт в 1885 году, электрифицирован в 1915-м. Он ежегодно перевозит около трех миллионов человек. Капитальный ремонт "Глория" проходила в 2022 году, сообщают местные СМИ.

Это одна из трёх линий фуникулёров, которыми управляет муниципальная транспортная компания Carris, и ею пользуются как туристы, так и местные жители. Два вагона соединены противоположными концами тягового каната, движение обеспечивается электрическими моторами, установленными на обоих вагонах. Вагон внизу линии, по всей видимости, не пострадал, но пользовательское видео, показанное CNN Portugal, зафиксировало его резкий толчок в момент схода с рельсов другого вагона; несколько пассажиров выпрыгнули из окон, слышны были крики людей.

Португалия, и особенно Лиссабон, за последнее десятилетие пережили туристический бум: в летние месяцы центр португальской столицы переполнен посетителями, отмечается в сообщении агентства Reuters.