В Литве депутата Сейма оштрафовали за антисемитские высказывания

Вильнюсский окружной суд оштрафовал лидера популистской партии "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса на пять тысяч евро по делу об антисемитских высказываниях. Об этом сообщает Delfi. Сам политик не пришел на оглашение решения суда.

Поводом для дела стали его высказывания в парламенте и комментарии в соцсетях. В частности, по данным следствия, в мае 2023 года он написал, что "в мире нашлось ещё одно животное – Израиль", отреагировав таким образом на снос Израилем палестинской начальной школы. В этой же публикации он процитировал слова из литовского фольклора с призывом к расправе над евреями, отмечает "Настоящее Время".

В июне того же года Жемайтайтис, пишет издание, в своих постах в фейсбуке в оскорбительной форме публично и грубо принижал геноцид евреев (Холокост), совершенный нацистской Германией на территории Литвы. Так, 14 июня, в канун Дня памяти и скорби, он писал, что Литва никогда не забудет тех русских и евреев, которые участвовали в депортации литовцев после советской оккупации Литвы.





Ремигиюс Жемайтайтис в ходе судебного разбирательства не признал свою вину. В суде он заявил, что высказанные им мысли могли быть шокирующими и показаться неприемлемыми, но, по его словам, они были направлены на критику действий Израиля в секторе Газа, а не на очернение еврейского народа.

Политик и его адвокат просили оправдать его. Главный прокурор Вильнюсского округа Юстас Лауцюс просил оштрафовать депутата на 51 250 евро.

В ноябре 2023 года Сейм Литвы обратился в Конституционный суд для оценки высказываний Ремигиюса Жемайтайтиса. В апреле 2024 года (после того, как суд признал, что он нарушил присягу и Конституцию) политик сложил полномочия депутата. В октябре 2024 года по итогам парламентских выборов его партия прошла в Сейм и он снова стал депутатом. Партия вошла в правящую коалицию. После решения суда по делу Жемайтайтиса оппозиционные силы призвали к её исключению из коалиции.