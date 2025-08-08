Ссылки для упрощенного доступа

В "ЛНР" опубликовали базу данных украинских детей на усыновление

Во время эвакуации вблизи города Лимана Донецкой области, 11 мая 2022 года
Во время эвакуации вблизи города Лимана Донецкой области, 11 мая 2022 года

На сайте минобразования и науки так называемой "ЛНР" появилась база украинских детей-сирот для усыновления. Её заметил глава организации Save Ukraine Николай Кулеба.

В базе имеются данные о 294 детях до 17 лет. Опубликованы их имена, фото, описание характера и увлечений. Есть фильтры по полу, возрасту, цвету глаз и волос, а также по наличию братьев и сестер.

"То, как они описывают наших детей, ничем не отличается от каталога рабов. Это настоящая торговля детьми в XXI веке, которую мир должен остановить", — отметил Кулеба.

По его словам, большинство детей родились до того, как российские войска захватили Луганскую область, и имели украинское гражданство. "Родителей некоторых убили именно оккупационные власти, другим просто сделали российские документы, чтобы легализовать похищение", — написал Кулеба в фейсбуке.

Новая газета Европа напоминает, что в 2021 году министерство труда "ЛНР" уже публиковало похожую базу с данными несовершеннолетних для усыновления.

Киев регулярно обвиняет Россию в принудительном вывозе украинских детей из захваченных регионов, в том числе для последующего усыновления. По данным Украины, с начала полномасштабной войны на неподконтрольные Киеву территории вывезены как минимум 19,5 тысячи детей. Полторы тысячи из них удалось вернуть.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с занятых российской армией территорий.

Москва факт вывоза детей не отрицает, но объясняет его обеспечением безопасности. Российская сторона также утверждает, что возвращает детей родственникам.

