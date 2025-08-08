В "ЛНР" опубликовали базу данных украинских детей на усыновление

На сайте минобразования и науки так называемой "ЛНР" появилась база украинских детей-сирот для усыновления. Её заметил глава организации Save Ukraine Николай Кулеба.

В базе имеются данные о 294 детях до 17 лет. Опубликованы их имена, фото, описание характера и увлечений. Есть фильтры по полу, возрасту, цвету глаз и волос, а также по наличию братьев и сестер.

"То, как они описывают наших детей, ничем не отличается от каталога рабов. Это настоящая торговля детьми в XXI веке, которую мир должен остановить", — отметил Кулеба.

По его словам, большинство детей родились до того, как российские войска захватили Луганскую область, и имели украинское гражданство. "Родителей некоторых убили именно оккупационные власти, другим просто сделали российские документы, чтобы легализовать похищение", — написал Кулеба в фейсбуке.

Новая газета Европа напоминает, что в 2021 году министерство труда "ЛНР" уже публиковало похожую базу с данными несовершеннолетних для усыновления.

Киев регулярно обвиняет Россию в принудительном вывозе украинских детей из захваченных регионов, в том числе для последующего усыновления. По данным Украины, с начала полномасштабной войны на неподконтрольные Киеву территории вывезены как минимум 19,5 тысячи детей. Полторы тысячи из них удалось вернуть.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с занятых российской армией территорий.

Москва факт вывоза детей не отрицает, но объясняет его обеспечением безопасности. Российская сторона также утверждает, что возвращает детей родственникам.