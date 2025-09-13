В Лондоне прошёл марш против приёма мигрантов из исламских стран

В Лондоне прошёл многотысячный митинг против приема мигрантов из исламских стран.

Марш под названием Unite the Kingdom ("Объединим королевство") стартовал в районе Сазерк на южном берегу Темзы. Оттуда участники направились в центр британской города — к правительственному кварталу Уайтхолл и резиденции премьер-министра Кира Стармера.

Организатором акции выступил основатель крайне правой организации English Defence League Томми Робинсон (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон).

По данным полиции, в шествии участвовали более 100 тысяч человек. Робинсон, со своей стороны, заявил, что за митингом онлайн следили около миллиона зрителей.

Участники акции также почтили память американского консервативного активиста Чарли Кирка, убитого в США 10 сентября.

Полиция сообщила, что некоторые участники акции кидали в полицейских бутылки и сигнальные ракеты. Задержаны несколько человек.

Одновременно на Рассел-сквер у Британского музея прошла меньшая по масштабу акция — в поддержку миграции.

Настроения против мигрантов в Великобритании усилились после того, как в начале сентября 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в отеле в городе Эппинг под Лондоном, был обвинён в сексуальных домогательствах по отношению женщине и 14-летней девочке.

