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В Лондоне судят выходца из Чечни по делу о слежке за иранским ТВ

Протестная акция в Лондоне, связанная с гибелью в Иране Махсы Амини
Протестная акция в Лондоне, связанная с гибелью в Иране Махсы Амини

В Центральном уголовном суде Лондона начался процесс над 31-летним выходцем из Чечни, гражданином Австрии Магомедом-Хусейном Довтаевым по делу о подготовке нападения на британский офис Международной иранской телекомпании.

Довтаева обвиняют в хранении данных с информацией, которая могла быть полезной в организации теракта, пишет Кавказ.Реалии.

В феврале Довтаева задержали сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом на западе Лондона. По версии обвинения, гражданин Австрии прилетел на самолете из Вены в Лондон, чтобы провести "враждебную разведку" здания, в котором располагался телеканал Iran International.

Британский суд характеризует это СМИ как независимый новостной канал на фарси, критикующий нынешний режим в Иране, в том числе за предполагаемые нарушения прав человека. Sky News отмечает, что резонанс в Иране вызвали, в частности, материалы о протестах иранских женщин вслед за гибелью в заключении в сентябре прошлого года Махсы Амини, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба.

В качестве доказательств в деле Довтаева фигурируют семь видеороликов, на которых обвиняемый рассказывает о мерах безопасности на территории бизнес-парка "Чизвик". Своей вины он не признаёт.

Появление Магомеда-хусейна Довтаева у офиса телестанции стало ещё одним в череде как минимум трёх других визитов неизвестных, начавшихся летом 2022 года после угроз со стороны иранского министерства разведки, передаёт Sky News.

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