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В Луганске сепаратисты приговорили к 13 годам колонии сотрудника ОБСЕ

Так называемый Верховный суд пророссийских сепаратистов в Луганске приговорил к 13 годам колонии сотрудника миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрия Шабанова. Он обвинён в государственной измене и работе на ЦРУ.

О приговоре сообщил подконтрольный сепаратистам Луганский информационный центр. Шабанов — местный житель, гражданин Украины, работавший на миссию ОБСЕ. Он один из как минимум шести сотрудников миссии, задержанных после начала войны в феврале. Троих из них, включая Шабанова, сепаратисты продолжают удерживать под арестом.

В июле Шабанова показали в эфире российского государственного телевидения. В выпуске новостей утверждалось, что он дал признательные показания. Независимо эту информацию подтвердить невозможно, заключённые в сепаратистских республиках на востоке Украины фактически не имеют права на защиту.

После февраля ОБСЕ эвакуировала с Украины почти 500 наблюдателей специальной мониторинговой миссии, наблюдавший за режимом прекращения огня в регионе. Контракты с местными сотрудниками были расторгнуты, сообщал журнал Politico.

Организация заявила в июле, что обвинения против Шабанова не обоснованы и сфабрикованы. Её представитель в комментарии Politico в июне выразил сожаление, что Россия и люди, контролирующие Луганск и Донецк, не соблюдают иммунитет сотрудников международной миссии. На момент публикации новости приговор Шабанову ОБСЕ не комментировала.

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