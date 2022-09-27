Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что отправил в отставку военного комиссара региона Сергея Барановского. Он заявил, что это связано с ситуацией с мобилизацией. На самом деле, комиссар был уволен раньше, чем о ней объявили.

Носов заявил, что военкомат в первые дни мобилизации "был дезорганизован", передают РИА "Новости" но по его просьбе глава региона “прислало профессионального офицера, который организовал работу”. После объявления мобилизации региональное правительство сообщило, что местные жители жалуются на то, что повестки вручили людям, которые не подлежат отправке на службу.

Однако Барановский не начинал мобилизацию. Приказ о ней 21 сентября подписан исполняющим обязанности военного комиссара Евгения Деркача, следует из опубликованных документов. Из этого следует, что Барановский был уволен раньше и по другому поводу, а все претензии по повесткам на самом деле относятся к его преемнику.