В магазинах появились карты России с областями Украины в её составе

В российские книжные магазины поступили карты России, на которых в её составе указаны Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины в их административных границах. Об этом сообщает РБК.

Издательства выпустили несколько таких настенных карт, а также атлас мира. Корреспондент РБК обнаружил, что карты уже можно купить в московских магазинах.

Президент России Владимир Путин подписал законы об аннексии оккупированных в ходе российского вторжения украинских областей в октябре 2022 года. При этом Россия не только не контролировала значительную часть этих регионов, но и в ходе осеннего контрнаступления Украины вынужденна была серьёзно отступить на нескольких направлениях.

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроекты, согласно которым карты, "оспаривающие территорию России", приравниваются к экстремистским, а за их распространение грозит штраф или арест для физических лиц и штраф до миллиона рублей – для юридических. На фоне обсуждения этих законопроектов издатели перестраховываются, выпускают карты небольшими тиражами и дожидаются "законодательно установленных границ страны".