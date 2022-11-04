В Махачкале задержали 15 подростков по "делу четырёх сестёр"

В Махачкале вечером 2 октября в кафе были задержаны 15 подростков. Задержание было связано с нашумевшим делом четырёх дагестанских сестёр, 29 октября бежавших в Грузию из-за домашнего насилия. В ОВД несовершеннолетних допрашивали об их отношении к сёстрам, к тематике ЛГБТ+, и о связях с правозащитными организациями.

О задержаниях сообщила кризисная группа СК SOS, которая ранее помогла сёстрам покинуть Россию. По информации группы, подростков в кафе "Дом 15", популярном у неформальной молодёжи, предположительно задержали сотрудники "Центра Э" (подразделения ФСБ России по борьбе с экстремизмом). На допросах в ОВД, которые продлились заполночь, с несовершеннолетними обращались грубо, используя нецензурную лексику и угрозы. Как сказал один из задержанных, сотрудники правоохранительных органов искали "ячейку ЛГБТ-организации, которая завербовала сестёр".

Информацию подтвердила и правозащитница центра "Марем" Светлана Анохина.

Четыре дагестанки - Патимат и Хадижат Хизриевы (родные сестры) и Аминат Газимагомедова и Патимат Магомедова (троюродные сестры) - 29 октября уехали из Дагестана в Грузию. На пограничном пункте "Верхний Ларс" их задержали на 10 часов без объяснения причин, но сообщили, что за ними едут родственники. Все девушки совершеннолетние. Они заявили, что дома к ним применяли постоянное насилие, избиения, держали взаперти, не позволили окончить школу и собирались насильно выдать замуж, а также что если их выдадут родственникам, те могут их убить. Пересечь границу они смогли благодаря помощи адвоката кризисной группы СК SOS.

Проект СК SOS занимается правозащитной помощью уроженцам Кавказа, прежде всего принадлежащим к ЛГБТ+-сообществу или тем, кого подозревают в принадлежности к нему, и эвакуацией тех, кому грозит опасность.

После побега дагестанских сестёр муфтият Дагестана опубликовал обращение председателя совета имамов Каспийска Шамиля Багандалиева. Багандалиев заявил, что дагестанскую молодёжь "обрабатывают" и "вербуют" через социальные сети, заставляя уходить из семей. Корнем зла имам назвал наличие у молодёжи мобильных телефонов: "Посредством этого телефона отцы лишаются своих сыновей, матери лишаются своих дочерей, потому что мы не понимаем, что у них происходит в этих гаджетах." Тему насилия в семьях имам не затронул.