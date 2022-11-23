Дума приняла во втором чтении закон о запрете "пропаганды ЛГБТ"

Госдума России в среду приняла во втором чтении законопроект о запрете так называемой пропаганды нетрадиционных отношений. Он должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности, трансгендерности. Подобный закон уже действует с 2013 года, но касался только несовершеннолетней аудитории; новый законопроект направлен на аудиторию всех возрастов. Юристы и правозащитники опасаются, что закон в том виде, в каком он написан, будет криминализировать любые публичные упоминания ЛГБТ как явления.

Законопроект предусматривает административную ответственность в виде крупных штрафов за так называемую пропаганду ЛГБТ, а также педофилии, в СМИ, интернете, рекламе и художественных произведениях. За его соблюдением будет следить Роскомнадзор. Кинофильмы, в которых ведомство обнаружит "пропаганду", не получат прокатных удостоверений; сайты могут подвергнуться блокировке.

Законопроект о запрете "пропаганды ЛГБТ" был принят Госдумой в первом чтении 27 октября. Далее в процессе обсуждений предлагалось ввести не только административную, но и уголовную ответственность за повторные нарушения; эта поправка была отклонена. Также депутаты отклонили поправку, внесённую Яной Лантратовой, о запрете видеоигр, в которых может быть обнаружена "пропаганда", поскольку игровой контент и так проходит проверку на наличие информации, которую власти считают вредоносной.