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В Мариуполе совершено покушение на главу оккупационной администрации

Зоопарк в Мариуполе, 5 октября 2016 года

В Мариуполе была совершена попытка покушения на главу оккупационной администрации города Константина Иващенко. Первым об этом сообщил корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, а затем информацию подтвердил неназванный источник ТАСС.

Утверждается, что взрывное устройство якобы было заложено на въезде в зоопарк, и сработало в момент подъезда Иващенко. Анонимный собеседник ТАСС заявил, что никто не пострадал.

Киев пока не комментировал покушение на Иващенко.

В последние недели в оккупированных Россией регионах Украины было совершено сразу несколько покушений на чиновников, которые были назначены на свои посты российскими властями.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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