Российские власти Мелитополя в аннексированной части Запорожской области Украины открыли памятник Герою Советского Союза Григорию Бояринову. Офицер был командиром отряда советского спецназа, штурмовавшего дворец главы Афганистана Хафизуллы Амина в 1979 году. Вскоре после убийства политика началась война, в результате которой погибли до 30 тысяч советских военных и до двух миллионов афганцев.
Бояринов — полковник спецназа, преподаватель элитных Курсов усовершенствования офицерского состава при Высшей школе КГБ. В 1979 году он возглавил группу своих учеников, подготовленных для захвата дворца Амина. Офицер погиб в начале штурма, член его группы Александр Плюснин убил афганского лидера.
Бояринов посмертно был награждён званием Героя Советского Союза. Памятник в Мелитополе российские чиновники объяснили тем, что полковник вырос в посёлке Акимовка рядом с городом.
В июле российские чиновники открыли в городе мемориал ещё одному чекисту-диверсанту, Павлу Судоплатову. Он организовал убийство революционера Льва Троцкого в 1940 году и, как утверждал сам, лично убил лидера Организации украинских националистов Евгения Коновальца в 1938. Судоплатов родился и вырос в Мелитополе.
- Мелитополь был взят под контроль российскими войсками в начале февральского вторжения в Украину. Осенью российские власти заявили об аннексии Запорожской области, где расположен город, Москва считает субъектом Российской Федерации. Ни одна страна мира, кроме КНДР, этого не признаёт.
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