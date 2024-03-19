В Минске начался суд по делу против журналиста Игоря Карнея

В Минском городском суде 19 марта началось рассмотрение уголовного дела в отношении журналиста Игоря Карнея, которого обвиняют в участии в экстремистском сообществе.

Журналисту может грозить ограничение свободы на срок до 4 лет или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, говорится в публикации Белорусской службы Радио Свобода.

В представительстве ЕС в Беларуси сообщили, что европейские дипломаты, в том числе из Австрии, Нидерландов, Германии Польши, Словакии, Щвеции, а также из Великобритании пришли во вторник к зданию суда в знак солидарности с Игорем Карнеем и "другими осуждёнными по политическим мотивам".

В сообщении европейского представительства отмечается, что на сегодняшний день количество политзаключенных в Беларуси превышает 1400, многие их которых "содержатся в угрожающих их жизням условиях и имеют тяжелые заболевания", но им отказывают в надлежащей медицинской помощи. Дипломаты призвали немедленно и безоговорочно всех их освободить.

Газета "Беларусь сегодня", подконтрольная администрации авторитарного руководителя страны Александра Лукашенко, написала, что Карнея судят за сотрудничество с Белорусской ассоциацией журналистов (БАЖ).