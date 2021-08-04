В Минске начинается суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком

В Минске начинается суд над членами президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Заседание пройдёт в закрытом режиме.

Колесникову и Знака обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования.

Мария Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года на белорусско-украинской границе. По версии белорусской погранслужбы, она вместе с представителями Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась пересечь белорусско-украинскую границу. На пресс-конференции в Киеве Кравцов и Родненков заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль, чтобы избежать принудительной депортации.

Максим Знак был задержан 9 сентября. Вскоре ему предъявили обвинение в действиях наносящих ущерб безопасности Беларуси.