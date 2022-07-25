В Мьянме казнены четыре оппозиционера, в том числе писатель и рэпер

Военные власти Мьянмы привели в исполнение смертный приговор четырём оппозиционным активистам. В январе на закрытом судебном процессе их признали виновными в антиправительственной деятельности. Эта смертная казнь стала первой в Мьянме с конца 1980-х годов.
Казненные были сторонниками свергнутого лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Среди них – бывший депутат "Национальной лиги за демократию", рэпер Пьо Зея То и активист, писатель Чжо Мин Ю. Их обвинялись в подготовке терактов и государственного переворота. Апелляции суд не удовлетворил.
Двое других казненных - Хла Мио Аун и Аун Тура Зау - были приговорены за убийство женщины, которая, как они утверждали, была информатором хунты.
- Государственный переворот в Мьянме произошел 1 февраля 2021 года, когда военные свергли избранное правительство страны под руководством фактического премьер-министра и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. В апреле того же года она была приговорена к пяти годам тюрьмы по обвинению в коррупции. С тех пор все попытки гражданского неповиновения жестко подавлялись военным правительством. ООН фиксировала стрельбу на поражение по толпам протестующим в городах по всей стране. По данным правозащитников, были убиты не менее 1756 противников режима, более 13 тысяч человек были арестованы. К казни также были приговорены десятки активистов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал решение хунты "вопиющим нарушением права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность".
- Организация "Репортеры без границ" в своем ежегодном рейтинге признала Мьянму одной из самых неблагополучных в отношении свободы слова стран (176 место из 180).
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.