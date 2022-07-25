В Мьянме казнены четыре оппозиционера, в том числе писатель и рэпер

Военные власти Мьянмы привели в исполнение смертный приговор четырём оппозиционным активистам. В январе на закрытом судебном процессе их признали виновными в антиправительственной деятельности. Эта смертная казнь стала первой в Мьянме с конца 1980-х годов.

Казненные были сторонниками свергнутого лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Среди них – бывший депутат "Национальной лиги за демократию", рэпер Пьо Зея То и активист, писатель Чжо Мин Ю. Их обвинялись в подготовке терактов и государственного переворота. Апелляции суд не удовлетворил.

Двое других казненных - Хла Мио Аун и Аун Тура Зау - были приговорены за убийство женщины, которая, как они утверждали, была информатором хунты.