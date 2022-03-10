В Мосгорсуде сообщили о более чем 200 арестах участников протестных акций

С 24 февраля районные суды Москвы рассмотрели свыше 1300 административных дел в отношении участников несанкционированных акций.

В результате 228 человек подверглись наказанию в виде административного ареста, ещё более 1100 активистам назначены административные штрафы, сообщили 10 марта "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Там отметили, что всего в суды поступило свыше 4350 административных дел. Большинство из материалов, которые находятся на стадии рассмотрения, предусматривают наказание только в виде штрафа. Преимущественно протоколы были составлены в отношении молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет.

Активисты во многих городах России с 24 февраля выходят на антивоенные пикеты, митинги и шествия против начавшегося в тот день российского вооружённого вторжения в Украину.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", число задержанных за две недели на этих антивоенных акциях приближается к 14 тысячам. Из них свыше 4700 были задержаны только за воскресенье, 6 марта, когда выступления проходили в десятках российских городов. Две тысячи задержанных в воскресенье было в Москве, более одной тысячи – в Санкт-Петербурге. Судя по всему, речь идёт о самом большом числе задержаний на акциях протеста за один день в новейшей истории России.

Два человека были задержаны в Москве в четверг рано утром. Они вышли к зданию МИДа в одиночные пикеты с плакатами "Нет войне!", после чего их доставили в ОВД "Арбат". Об этом изданию "ОВД-Инфо" рассказали сами задержанные.

В Казани суд арестовал участника антивоенной акции и члена Ассоциации наблюдателей Татарстана Артура Гиматдинова на 10 суток. Его признали виновным по статье о повторном нарушении законодательства о митингах.