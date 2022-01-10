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В московский офис партии "Другая Россия" пришли полицейские

Писатель и лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов (второй слева на первом плане) во время акции "Стратегия-31, июля 2015 г.

В московский офис незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" пришли полицейские, сообщает телеграм-канал "Прямое действие".

Активист Тимофей Филин уточнил, что к офису пришли около 30 сотрудников полиции. По его мнению, их визит может быть связан с акцией в столичном метро – 8 января нацболы повесили растяжку "На Северный Казахстан" на вагоне поезда, прибывшего на станцию Алма-Атинская.

Представители партии "Другая Россия" писали, что этой акцией они добивались "решительных действий со стороны российских властей по защите русскоязычного населения Казахстана".

10 января суд в Москве арестовал на 10 суток её участников - нацболов Анастасию Питонову, Павла Хороших и Данилу Верменича, предъявив обвинение в неповиновении полиции.

  • В связи с массовыми протестами, которые начались в Казахстане 2 января, в стране были задержаны почти 8 тысяч человек. Также сообщалось о 164 погибших. Поводом для протестов стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Позже у протестующих появились политические требования. 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки.
  • 7 января президент Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он также обвинил силовые ведомства Казахстана в том, что те "проспали" готовившиеся протесты. Президент Казахстана заявил, что в городе действуют "террористы", и в связи с "внешней агрессией" обратился за военной помощью к странам – членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные пяти стран ОДКБ.

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