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В Москве арестован колумбиец по делу о "фейках" про российскую армию

Иллюстративная фотография

Суд в Москве арестовал на два месяца колумбийца Хиральдо Сарай Альберто Энрике по делу о "фейках" про российскую армию, сообщает "Медиазона".

Согласно версии следствия, гражданин Колумбии в составе группы лиц распространял "фейки" в социальных сетях. Что именно было в сообщениях, не уточняется.

Хиральдо Сарай Альберто Энрике вину признал частично – не отрицая, что технически помогал публиковать информацию. По словам его адвоката Виталия Бабенко, колумбиец считал, что эти сведения помогают сформировать "альтернативную точку зрения" на происходящие события, но в тексты сообщений обвиняемый не вчитывался.

Издание "Коммерсант" со ссылкой на Бабенко утверждает, что у колумбийца также есть российское гражданство. Ему грозит до пяти миллионов рублей штрафа или до десяти лет лишения свободы.

Как пишет "Медиазона", в соцсетях Хиральдо Сарай Альберто Энрике представляется выпускником РУДН и "менеджером по странам Латинской Америки" в туристических агенствах. После российского вторжения в Украину он писал, что "в войне нет победителей и проигравших", а "Украина используется как марионетка для экономического ослабления России".

  • 4 марта Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за "фейки" о действиях российской армии в Украине. За сообщения о деятельности вооруженных сил, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или лишение свободы. По данным"Сетевых свобод", в России возбудили более 220 административных дел по закону "о фейках".

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