В Москве из-за доноса отменён фестиваль альтернативного искусства

В Москве отменён ежегодный естиваль альтернативного искусства "OpenArt". Также заблокирован его сайт. Как сообщили организаторы фестиваля, они были вынуждены пойти на отмену из-за доносов, поступивших в государственные органы. В доносах утверждалось, что фестиваль является экстремистским и оскорбляет чувства верующих.

По информации издания Sota, имя автора жалоб - Александр Александров. Он отправил просьбы о проверке фестиваля в Генеральную прокуратуру России, Следственный комитет, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, мэрию Москвы и самим владельцам площадки. Александров подчёркивал, что на фестивале будут упоминаться религиозная и ЛГБТ-тематика.

Sota, получившая доступ к жалобам, приводит выдержки из них. Александров обращает внимание, что на фотографиях на сайте одна из художниц "держит в руках картины, очень похожие на христианские иконы, на одной из которых вместо лика Иисуса Христа изображено женское лицо". Кроме того, он упоминает, что в рамках фестиваля должна была состояться дискуссия с двумя американскими фотохудожницами о фотографии как посреднике социальных изменений. "Каких социальных изменений для российских фотографов и России желают упомянутые гражданки США, стоит только догадываться", - цитирует Sota слова Александрова.

Организаторы фестиваля утверждают, что информация, указанная в заявлении, не соответствует действительности и основана на догадках и недостоверных фактах. Они сообщили, что прокуратура вынесла организаторам предупреждение об административной и уголовной ответственности в соотвествии с законами "О противодействии экстремистской деятельности" и статьей УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Поэтому они приняли решение отменить фестиваль.