В Москве кандидаты в депутаты провели акцию против войны и репрессий

Кандидаты в муниципальные депутаты Москвы Мария Волох и Сергей Смирнов провели акцию в центре столицы против репрессивных законов, по которым людей, в частности, наказывают за выступления против войны в Украине.
Волох и Смирнов сфотографировались с плакатами "*** *****" недалеко от Госдумы, Белого дома, у здания ФСБ на Лубянке и на Большом Москворецком мосту, где в 2015 году был убит оппозиционер Борис Немцов. Молодые люди заклеили себе рот чёрным скотчем, а у Волох были связаны руки в знак протеста против цензуры. Фото и видео перфоманса публикует телеграм-канал "Осторожно, новости!".
"И даже когда нам затыкают рот и не остаётся никаких надежд на достойное будущее, мы всё равно выходим на улицу. Потому что это необходимо как минимум из соображений нравственности", – передают участники перформанса.
Ранее сообщалось о случаях административного преследования людей за подобные плакаты по статье о "дискредитации армии".
- После российского вторжения в Украину Госдума одобрила ряд репрессивных законопроектов. В частности, принят закон о так называемых фейках про российскую армию, за нарушение которого грозит до 15 лет лишения свободы, и новый закон об иноагентах, согласно которому "иноагентом" могут признать любого, кто находится "под иностранным влиянием". Кроме того, недавно в Госдуму внесли законопроект о полном запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды.
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