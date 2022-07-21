В Москве кандидаты в депутаты провели акцию против войны и репрессий

Кандидаты в муниципальные депутаты Москвы Мария Волох и Сергей Смирнов провели акцию в центре столицы против репрессивных законов, по которым людей, в частности, наказывают за выступления против войны в Украине.

Волох и Смирнов сфотографировались с плакатами "*** *****" недалеко от Госдумы, Белого дома, у здания ФСБ на Лубянке и на Большом Москворецком мосту, где в 2015 году был убит оппозиционер Борис Немцов. Молодые люди заклеили себе рот чёрным скотчем, а у Волох были связаны руки в знак протеста против цензуры. Фото и видео перфоманса публикует телеграм-канал "Осторожно, новости!".

"И даже когда нам затыкают рот и не остаётся никаких надежд на достойное будущее, мы всё равно выходим на улицу. Потому что это необходимо как минимум из соображений нравственности", – передают участники перформанса.

Ранее сообщалось о случаях административного преследования людей за подобные плакаты по статье о "дискредитации армии".