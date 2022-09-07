В Москве оштрафовали двух женщин, задержанных на похоронах Горбачёва

В Москве оштрафовали двух женщин, задержанных в очереди в Колонный зал Дома Союзов, куда они пришли 3 сентября, чтобы отдать дань памяти экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву. Полиция задержала их за антивоенные значки на одежде. Обе задержанные - пенсионерки. Суд признал их виновными в дискредитации вооружённых сил России и назначил штрафы в 30 и 50 тысяч рублей.

По сообщению "ОВД-Инфо", одну из задержанных зовут Александра Киселёва. Суд оштрафовал её на 50 тысяч рублей и не принял в качестве смягчающих обстоятельств те факты, что у Киселёвой небольшой доход и на её иждивении содержится 80-летняя мать. Вторая задержанная, 73-летняя пенсионерка, пожелавшая сохранить анонимность, получила штраф в 30 тысяч рублей несмотря на то, что её ежемесячная пенсия ниже этой суммы.