В Москве оштрафовали двух женщин, задержанных на похоронах Горбачёва

В Москве оштрафовали двух женщин, задержанных в очереди в Колонный зал Дома Союзов, куда они пришли 3 сентября, чтобы отдать дань памяти экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву. Полиция задержала их за антивоенные значки на одежде. Обе задержанные - пенсионерки. Суд признал их виновными в дискредитации вооружённых сил России и назначил штрафы в 30 и 50 тысяч рублей.
По сообщению "ОВД-Инфо", одну из задержанных зовут Александра Киселёва. Суд оштрафовал её на 50 тысяч рублей и не принял в качестве смягчающих обстоятельств те факты, что у Киселёвой небольшой доход и на её иждивении содержится 80-летняя мать. Вторая задержанная, 73-летняя пенсионерка, пожелавшая сохранить анонимность, получила штраф в 30 тысяч рублей несмотря на то, что её ежемесячная пенсия ниже этой суммы.
- Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв умер в Москве 30 августа на 92-м году жизни. 3 сентября состоялось прощание с ним в Колонном зале Дома Союзов, после чего Горбачёв был похоронен на Новодевичьем кладбище в могиле жены. Похороны не имели государственного статуса. Нынешний президент России Владимир Путин не посетил похороны Горбачёва, сославшись на занятость. В очереди на прощание с бывшим президентом были задержаны несколько человек: те, у кого на одежде были антивоенные значки, и те, кто пытался вступиться за них перед полицией.
- После начала полномасштабного военного вторжения на территорию Украины власти России ввели в уголовный и административный кодексы несколько новых статей – о дискредитации действий российской армии и распространении ложных сведений о ней. По оценке правозащитников, с 24 февраля в России заблокировали более 138 тысяч независимых СМИ и интернет-ресурсов, были задержаны более 16 тысяч человек, так или иначе протестовавших против войны. В стране фактически введена военная цензура, запрещающая говорить о так называемой спецоперации не с государственных позиций.
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