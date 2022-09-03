В очереди на прощание с Горбачёвым задержаны несколько человек

Полиция в центре Москве задержала четырёх или пятерых человек, стоявших в очереди на прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Об этом рассказало "ОВД-инфо" со ссылкой на очевидцев.
Из материала следует, что два или три человека были задержаны за антивоенные значки. Ещё один человек — за то, что вступился за задержанную. Ещё одна пенсионерка — после того, как полицейские услышали критику в свой адрес, рассказывает издание.
Задержанным с антивоенными значками выписаны протоколы по административной статье о дискредитации армии, им грозит штраф до 50 тысяч рублей. Остальные были отпущены без протоколов.
Церемония прощания с Горбачёвым прошла в субботу в колонном зале Дома Союзов. Позже он был похоронен на Новодевичьем кладбище. Бывший советский президент умер 30 августа на 92 году жизни.
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