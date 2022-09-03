В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

В Колонном зале Дома союзов в Москве началась церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Он умер 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

Очередь из желающих возложить цветы и попрощаться с последним генеральным секретарём ЦК КПСС выстроилась от Большого театра. Интерфакс сообщил, что на церемонию приехал зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.



Президент России Владимир Путин, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не сможет присутствовать на похоронах, так как улетел в Калининград в соответствии с рабочим графиком. Путин якобы попрощался с Михаилом Горбачёвым в морге.

Из лидеров стран Запада церемонию планирует посетить лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщил AFP.



Другие европейские страны ранее заявили, что не отправят представителей своих правительств на похороны Михаила Горбачёва. Их будут представлять послы и другие дипломаты.

Госдепартамент США в пятницу сообщил, что Соединённые Штаты на прощании с Горбачёвым будет представлять посол в Москве Джон Салливан.



После церемонии прощания в Колонном зале Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.

Горбачёв, имя которого связано с политикой перестройки, способствовавшей демократическим переменам в СССР и завершившейся его распадом, умер 30 августа на 92-м году жизни. Многие западные лидеры и общественные деятели отметили роль Горбачёва в мирном завершении холодной войны, его приверженность гуманистическим идеалам. Комментарии представителей российских властей о кончине Горбачёва были сдержанными.

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