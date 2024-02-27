В Москве полиция приходит домой к участникам акций памяти Навального

Московская полиция начала приходить домой к участникам акций в память об оппозиционном политике Алексее Навальном, погибшем в ямальской колонии 16 февраля.
"ОВД-Инфо" известно как минимум о четырёх таких случаях. Москвичку Софию Струкову увезли из дома в отдел полиции. 17 февраля её задержали у "Стены скорби" после возложения цветов в память о Навальном. Сегодня, 27 февраля, полицейские вручили Струковой предостережение и забрали в отдел "для беседы".
Ранее сегодня на выходе из дома задержали москвича Артёма Гусельникова. Его увезли в отдел полиции из-за возложения цветов в память о Навальном 17 февраля. Во время самой акции его тоже задерживали, но отпустили с предостережением. Причину нового задержания Гусельникову пока не назвали.
Сегодня же в отдел полиции увезли москвича Михаила Градова. По его словам, на него будут составлять протокол из-за возложения цветов 17 февраля. В тот день Градова задержали возле "Стены скорби" и вручили предостережение. Ещё одно предостережение ему принесли домой 23 февраля.
Поздно вечером накануне полиция задержала московского либертарианца Владислава Мазура из-за того, что 17 февраля он находился возле "Стены скорби". В тот день ему также выписывали предостережение. Около двух часов ночи Мазура отпустили из отдела полиции с протоколом о нарушении правил участия в митинге.
- Оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк". В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили.
- После гибели Навального в городах России и зарубежья прошли многочисленные акции в память о политике. Россияне в основном возлагали цветы к памятникам жертвам политических репрессий и выходили с одиночными пикетами.
- Во время акций в России были задержаны и арестованы сотни человек.
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