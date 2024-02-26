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Похороны Навального и послание Путина

Collage Navalny, Krasikov, Putin
Collage Navalny, Krasikov, Putin

Алексея Навального могли обменять на киллера Красикова. Договорённости были достигнуты за день до смерти политика

Владимир Путин убил Алексея Навального, заявляют его сторонники. Накануне гибели политика глава ФБК Мария Певчих получила подтверждение о том, что переговоры об обмене находятся на финальной стадии. Публичное прощание с Навальным его соратники планируют до конца рабочей недели, во время которой Путин, не комментировавший смерть Навального, выступит с посланием Федеральному собранию. Обсуждают Аббас Галлямов, Игорь Яковенко. Ведущий - Иван Воронин.

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