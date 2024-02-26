Похороны Навального и послание Путина

Владимир Путин убил Алексея Навального, заявляют его сторонники. Накануне гибели политика глава ФБК Мария Певчих получила подтверждение о том, что переговоры об обмене находятся на финальной стадии. Публичное прощание с Навальным его соратники планируют до конца рабочей недели, во время которой Путин, не комментировавший смерть Навального, выступит с посланием Федеральному собранию. Обсуждают Аббас Галлямов, Игорь Яковенко. Ведущий - Иван Воронин.