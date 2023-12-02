В Москве полиция устроила облавы на гей-клубы и сауны

В Москве полиция провела рейды в ЛГБТ-френдли клубах и саунах, сообщает "Осторожно, Москва".

В одном из клубов проходила вечеринка для ЛГБТ-комьюнити, в которой участвовали около трёхсот человек. Полицейские ворвались в заведение под предлогом поиска наркотиков. Во время рейда у посетителей проверили документы, сфотографировали паспорта и отпустили.

Аналогичные облавы прошли ещё как минимум в двух ночных клубах, одном баре и саунах. Там полицейские тоже "искали наркотики". "Нарушений не выявлено, но настроение испортили. В сауне было неделикатно, с масками-шоу, всех мордой вниз положили", цитирует "Осторожно, Москва" очевидцев.

Также в Санкт-Петербурге закрылся клуб "Центральная станция". "Площадку, которую мы арендовали, нам отказала в работе из-за закона. Просим прощения, мы больше не работаем. До новых встреч!", говорится в теперь уже единственном посте клуба во "ВКонтакте".