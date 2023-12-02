В Москве полиция устроила облавы на гей-клубы и сауны

В Москве полиция провела рейды в ЛГБТ-френдли клубах и саунах, сообщает "Осторожно, Москва".
В одном из клубов проходила вечеринка для ЛГБТ-комьюнити, в которой участвовали около трёхсот человек. Полицейские ворвались в заведение под предлогом поиска наркотиков. Во время рейда у посетителей проверили документы, сфотографировали паспорта и отпустили.
Аналогичные облавы прошли ещё как минимум в двух ночных клубах, одном баре и саунах. Там полицейские тоже "искали наркотики". "Нарушений не выявлено, но настроение испортили. В сауне было неделикатно, с масками-шоу, всех мордой вниз положили", цитирует "Осторожно, Москва" очевидцев.
Также в Санкт-Петербурге закрылся клуб "Центральная станция". "Площадку, которую мы арендовали, нам отказала в работе из-за закона. Просим прощения, мы больше не работаем. До новых встреч!", говорится в теперь уже единственном посте клуба во "ВКонтакте".
- 30 ноября Верховный суд России признал несуществующее международное движение ЛГБТ+ экстремистским и запретил его деятельность в России.
- Признание организации экстремистской означает среди прочего запрет на демонстрацию её символики, а любая не отрицательная оценка может трактоваться как оправдание экстремизма или призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
- Поскольку "международное общественное движения ЛГБТ" не существует, неясно, каких организаций и как именно коснется запрет на его деятельность. Некоторые юристы не исключали риски для профильных правозащитных организаций и посетителей ЛГБТ-клубов. Высказываются опасения и за ЛГБТ-персон, просто живущих в России.
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