В Москве полиция ворвалась в квартиру киргизского дипломата

В Москве полиция ворвалась в квартиру советника посольства Кыргызстана Манаса Жолдошбекова. Как сообщили коллеги дипломата, сотрудники полиции вели себя агрессивно. Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" уточнял, что полицейские взломали дверь. Они назвали целью своего визита проверку документов и требовали предъявить свидетельства о постановке на миграционный учёт даже после того, как им показали дипломатические паспорта.

Информацию подтвердил депутат парламента Кыргызстана Дастан Бекешев. "Если такое творят с сотрудниками посольства, то даже не представляю, что вытворяют с гражданами, не имеющими иммунитета", - добавил он.

Министерство иностранных дел Кыргызстана предъявило российским властям официальную ноту. 12 апреля в Консульском департаменте МИД республики прошла встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым. "В ходе встречи была выражена озабоченность киргизской стороны действиям сотрудников органов внутренних дел РФ в отношении членов семьи советника Посольства КР в Москве, грубо нарушившим положения Венской конвенции "О дипломатических сношениях" от 1961 года", - говорится в сообщении МИД.

Бурьев заявил, что российские власти проведут проверку инцидента.