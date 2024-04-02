Задержания мигрантов вызвали мусорный коллапс в Дагестане и Осетии

Как минимум в двух регионах России, Дагестане и Северной Осетии, возникли проблемы с вывозом бытового мусора из городов из-за массовых проверок мигрантов полицией. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Во Владикавказе из 43 мусоровозов работают только 12, – цитирует издание Mash Gor гендиректора местного мусорного оператора. Почти все сотрудники в компании мигранты. Их забрали на проверку документов.

Аналогичная ситуация возникла в Махачкале. Там мигрантов в срочном порядке пытаются заменить сотрудники мэрии и подведомственных ей учреждений, передаёт "Вестник Кавказа".

Рейды полиции против мигрантов начались в России после нападения на подмосковный концертный зал "Крокус Сити холл" 22 марта. В результате атаки погибли не менее 144 человек, больше 550 получили ранения и травмы. Большинство арестованных по делу подозреваемых — граждане Таджикистана.

Как сообщало издание "Вёрстка", за неделю после атаки резко выросло число жалоб на российские власти от работающих в стране трудовых мигрантов. Больше всего жалоб приходит от граждан стран Центральной Азии.