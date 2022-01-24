Предполагаемые участники "Хизб ут-Тахрир" получили от 11 до 18 лет колонии

В Москве суд приговорил восьмерых предполагаемых участников исламского движения "Хизб ут-Тахрир" к срокам лишения свободы от 11 до 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Все подсудимые были признаны виновными в создании террористической организации и участии в ней. Сами они вину не признали.

В начале 2020 года ФСБ России объявила о том, что пресекла деятельность так называемой "московской ячейки" "Хизб ут-Тахрир". По версии спецслужбы, её члены "занимались вербовкой жителей столицы и распространяли запрещенную террористическую идеологию, содержащую призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ".

"Хизб ут-Тахрир" - международное политическое движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира, но с 2003-го года запрещено в России, где признано террористической организацией.

После аннексии Крыма российские власти начали массово преследовать последователей движения, в основном - крымских татар. Уголовные дела против них по статьям о терроризме зачастую заводят только на основании найденной при обысках религиозной литературы. На данный момент под арестом и в длительном заключении находятся свыше ста человек, которых российские власти связывают с террористической деятельностью. Большинство из них признаны международными правозащитными организациями политическими заключёнными.