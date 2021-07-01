В Москве пришли с обыском в штаб соратника Навального

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в избирательный штаб бывшего главы московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, который собирается баллотироваться в Госдуму.

Обыск проводят по уголовному делу о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан. Ранее это дело возбудили против Навального и его соратников, главы ФБК Ивана Жданова и бывшего руководителя региональных штабов политика Леонида Волкова (штабы Навального и ФБК признаны экстремистскими организациями, ФБК признан иностранным агентом).

"Это давление на нашу кампанию — Олег под домашним арестом, нам незаконно не дают открыть счет, а теперь еще и обыски с очевидным изъятием личной техники сотрудников", — говорится в сообщении команды Степанова.

Уголовное дело в отношении Навального, Волкова и Жданова о создании организации, посягающей на личность и права граждан, возбудили в феврале. Олег Степанов — бывший координатор московского штаба Алексея Навального. С января он находится под домашним арестом по "санитарному делу". В июне избирательная комиссия отказалась зарегистрировать счет для Олега Степанова, обосновав это "законом против ФБК".

Штаб Степанова сообщил, что команда обжаловала в Мосгорсуде отказ избиркома в открытии специального избирательного счета и назначении финансового уполномоченного. Избирком отказал Степанову, сославшись на закон о запрете избираться экстремистам. Без счета кандидат не может начать сбор подписей для выдвижения в Госдуму.