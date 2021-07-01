Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов покинул свой пост

Ярослав Кузьминов, возглавлявший Высшую школу экономики (ВШЭ) с момента создания этого вуза в 1992 году, покинул пост ректора.

Сообщения СМИ об этом подтвердили представители ВШЭ. Кузьминов станет научным руководителем вуза, сменив на этом посту 87-летнего Евгения Ясина.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя ВШЭ, Ясин попросил освободить его от должности по состоянию здоровья. О причинах же отставки Кузьминова не сообщается. Кто станет новым ректором - пока не известно.

"Дождь" со ссылкой на знакомого Кузьминова пишет, что ректор "ушёл с должности, устав от компромиссов с властью, на которые ему пришлось пойти в последние годы". По данным источников РБК и The Bell, Кузьминов объяснил свое решение тем, что "не хочет стареть на должности ректора".

Ярославу Кузьминову 64 года. Возглавив ВШЭ 28 лет назад, он стал самым молодым руководителем федерального вуза в России. Дольше его свои вузы возглавляют только ректоры МГУ и МГИМО.

Кузьминов был одним из авторов реформы образования 1997 года, участвовал в разработке ряда предложений о реформах экономики и системы госуправления. Был депутатом Мосгордумы, на выборы шёл как самовыдвиженец, но при поддержке "Единой России". Политологи относят его к так называемым системным либералам. Его жена Эльвира Набиуллина возглавляет Центробанк России.

ВШЭ - один из крупнейших вузов Москвы и России, в его учебных программах не только экономика, но и множество других гуманитарных дисциплин. В последние вуз были вынуждены покинуть несколько известных преподавателей оппозиционных взглядов - как они утверждают, по политическим мотивам.