В Москве проходит заседание группы по выдвижению Дунцовой в президенты

В Москве в воскресенье проходит заседание инициативной группы по выдвижению в президенты России журналистки из Ржева Екатерины Дунцовой.

Сообщается, что на заседании зарегистрировались 719 человек. По закону, их должно быть не менее 500. Сама кандидат тоже присутствует.

Ещё перед официальным началом заседания в зале пропало электричество.

Впоследствии питание подключили от резервных генераторов.

Также, как сообщается, на собрание пришли сотрудники полиции, модератор в их присутствии попросил журналистов не задавать Дунцовой "политические вопросы". Как сообщает издание SOTA, к 16.00 мск истёк срок аренды помещения, к этому моменту собрание формально ещё не началось. Кандидат попросила владельцев продлить срок аренды.

Дунцова, бывший депутат Ржевской городской думы, объявила о намерении выдвигаться в президенты в ноябре. Она выступила за прекращение войны в Украине и против политических репрессий. Если собрание инциативной группы выдвинет её в президенты, для регистрации ей надо будет собрать 300 тысяч подписей.

Такая же задача стоит перед президентом Владимиром Путиным, который баллотируется на свой пятый срок. Инициативная группа в его поддержку выдвинула его кандидатуру накануне. Сегодня кандидатуру поддержал съезд партии "Единая Россия". Путин, однако, выдвигается не от партии.

Также о намерении провести заседание инициативной группы заявили сторонники находящегося в СИЗО бывшего командира сепаратистов "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина). Баллотироваться в президенты намерен и политик Борис Надеждин. О других потенциальных самовыдвиженцах пока не сообщалось.