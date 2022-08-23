В Москве прошла церемония прощания с погибшей дочерью Александра Дугина

В Москве в телецентре "Останкино" прошло прощание с Дарьей Дугиной. Дочь праворадикального философа Александра Дугина погибла 20 августа в Московской области в результате взрыва автомобиля, в котором она ехала.

Проститься с Дугиной пришли около 200 человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей. Накануне Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно. Телеграмму со словами соболезнования прислал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на церемонии Александр Дугин заявил, что его дочь погибла за Россию, во имя "русской победы".

Также на церемонии выступили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, основатель и владелец телеканала "Царьград" Константин Малофеев. На прощание пришли сенатор Елена Мизулина и бизнесмен Евгений Пригожин.

Лидер ЛДПР назвал Дугину "прекрасной, светлой девочкой и эталоном будущей России", в честь которой, по его словам, россияне будут называть своих детей Он также предложил назвать её именем площадь или улицу в "освобождённом" Киеве. Слуцкий заявил, что убийцы журналистки должны понести справедливое наказание. "Я обращаюсь к каждому эстонцу: среди вас убийцы! Они должны понести справедливое наказание!" — заявил политик. Накануне Федеральная служба безопасности заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной, сообщив, что подозреваемая в преступлении гражданка Украины Наталья Вовк выехала из России в Эстонию.

Бизнесмен Константин Малофеев, который по информации "Медузы" финансово поддерживает Александра Дугина, ранее опубликовал в соцсетях заявление от его имени. В нём вина за гибель дочери философа возлагается на "нацистский украинский режим" и "врагов России". "Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа." - говорится в заявлении.

Ранее офис президента Украины заявил о непричастности к случившемуся.