В Москве сообщается о задержаниях десятков болельщиков "Спартака"

В центре Москвы полиция и сотрудники Росгвардии задержали в воскресенье около 50 болельщиков футбольного клуба "Спартак".

Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, фанатов "Спартака" задерживали за нарушение общественного порядка. Они выбегали на проезжую часть, беспорядков как таковых не было, рассказал собеседник агентства.

В городском главке министерства внутренних дел агентству заявили, что в пресс-службу ведомства информация о задержаниях не поступала.

Telegram-канал Baza отмечает, что фанаты бурно праздновали победу клуба - с файерами и петардами. В воскресенье "Спартак" впервые за девятнадцать лет взял Кубок России, обыграв "Динамо" со счетом 2:1.