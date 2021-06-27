В Москве сотрудники Следственного комитета задержали гражданина Китая по уголовному делу о торговле людьми. Лю Цзюню предъявили обвинения после 15 часов допроса. Всё это время с ним был годовалый сын, рождённый суррогатной матерью. После допроса гражданина Китая задержали, а ребёнка отняли и увезли в больницу, – сообщает "Новая газета" со ссылкой на Михаила Бакланова, адвоката китайского гражданина.

Дело возбудили в июне 2020 года, когда в квартире на улице Аргуновской в Москве были обнаружены пятеро детей, рождённых суррогатными матерями. Их отцы – граждане Китая, которые воспользовались тем, что суррогатное материнство в России не запрещено законом. Одним из этих детей был сын Лю Цзюня. Трёх из пятерых детей впоследствии передали гражданам Китая на основании судебных решений. По словам адвоката, у Лю Цзюня тоже есть судебное решение о передаче ребёнка родителям, на сына уже оформлен китайский паспорт. Несмотря на это, 25 июня он был задержан.

Как утверждает адвокат, сначала китайский гражданин был в статусе свидетеля и от него требовали подписать согласие на передачу сына в дом малютки под надзор государства. Тот отказался, и тогда его перевели в подозреваемые по статье о покупке человека, находящегося в беспомощном состоянии. 28 июня суд должен избрать для него меру пресечения.

Осенью прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Константина Свитнева – главного подозреваемого по ещё одному уголовному делу о торговле детьми от суррогатных матерей. По делу арестованы ещё семь человек, один находится под домашним арестом. Уголовное дело возбудили после того, как в квартире в Одинцовском районе Московской области нашли четырёх младенцев, один из которых был мертвым. Следствие заявило, что всех четверых детей родили суррогатные матери для иностранцев.

По версии следствия, в 2014–2020 годах в Москве обвиняемые по делу предоставляли платные услуги суррогатных матерей и "нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий". В чем заключались нарушения, не уточняется. При этом в России разрешено суррогатное материнство, в том числе для иностранных граждан, на коммерческой основе.

В октябре ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что Следственный комитет готовит задержания и аресты мужчин, которые взяли детей у суррогатных матерей. Собеседник агентства сообщал, что подозреваемые не могут быть отцами таких детей, так как они – геи. Какая статья Уголовного кодекса запрещает гомосексуалам пользоваться суррогатным материнством – не уточняется.