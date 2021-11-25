В Москве у посольства Таджикистана собрались сотни человек 

В Москве возле здания посольства Таджикистана в Гранатном переулке собрались сотни граждан этой страны. Сообщается, что полиции пришлось перекрыть въезд к диппредставительству и усилить меры безопасности на прилегающих улицах. Информации о задержанных пока нет.

Люди пришли к посольству Таджикистана в связи с убийством 29-летнего жителя таджикского села Тавдем Гулбиддина Зиебекова. Он находился в розыске, и, по версии правоохранительных органов, во время задержания открыл огонь из пистолета, в результате чего был ранен ответным огнём. При этом очевидцы утверждают, что Зиебекова убили уже после задержания.

Власти Таджикистана разыскивали Зиебекова по подозрению в захвате заложника организованной группой и возбуждении национальной, расовой, или религиозной вражды. Как утверждает местная прокуратура, в феврале прошлого года Зиебеков и вместе со своими знакомыми "взяли в заложники помощника прокурора Рошткальинского района и в течение восьми часов пытали и избивали его".

В свою очередь один из жителей Рошткальинского района рассказал, что Зиебеков только избил сотрудника прокуратуры. Поводом для этого стало предложение помощника прокурора местной жительнице вступить с ним в интимные отношения.