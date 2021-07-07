В Москве вновь задержан участник Pussy Riot Александр Софеев

В Москве задержан участник Pussy Riot Александр Софеев, который только в ночь на среду вышел на свободу после административного ареста.

Адвокат Мансур Гильманов рассказал "Интерфаксу", что Софеева задержали вместе с двумя приятелями в пункте вакцинации в Гостином дворе, куда они пришли сделать прививку. Причины задержания пока неизвестны, добавил защитник. Всех троих доставили в ОВД "Китай-город".

23 июня Басманный суд Москвы назначил Александру Софееву арест сроком на 15 суток, обвинив в мелком хулиганстве. Задержали активиста днём ранее. Кроме него в тот день, 22 июня, в отделы полиции доставили и других участников Pussy Riot – Люсю Штейн, Анну Кузьминых и Марию Алёхину. Вместе с Алёхиной задержали также главу столичного отделения незарегистрированной партии "Другая России" Ольгу Шалину, отмечает "Медиазона".

Дважды за последние дни к аресту на 15 суток приговаривали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Ей вменили неповиновение полиции.

Никульшина стала известна после акции в финале чемпионата мира 2018 года, когда она с другими участниками Pussy Riot выбежала в полицейской форме на футбольное поле в Москве на Большой спортивной арене "Лужники".