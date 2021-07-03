Вероника Никульшина из Pussy Riot вновь арестована на 15 суток

Дорогомиловский суд Москвы вновь арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, обвинив её в неповиновении полиции. Адвокат Мансур Гильманов сообщил, что решение будет обжаловано, передаёт "Интерфакс".

Никульшину задержали в пятницу вечером в Подмосковье, спустя два дня после выхода из спецприёмника. "Медиазона" пишет, что в её распоряжении есть протокол, в котором говорится, что Никульшина и художник Роман Дуров якобы "выражались грубой нецензурной бранью" в общественном месте, отказались показать полицейским документы и поехать с ними в отдел. Сами они в показаниях суду рассказали, что их задержали во время отдыха на даче.

17 июня Дорогомиловский суд также признал Веронику Никульшину виновной в неповиновении полиции. По словам защитника Сергея Тельнова, официальным поводом для задержания была информация о том, что активистка якобы намеревалась нарушить общественный порядок и сорвать матч чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Адвокат отмечал, что его подзащитная таких намерений не имела, и откуда у полиции эта информация, ему неизвестно.

Никульшина стала известна после акции в финале чемпионата мира 2018-го года, когда она с другими участниками Pussy Riot выбежала в полицейской форме на футбольное поле в Москве на Большой спортивной арене "Лужники".