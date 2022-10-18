В Москве возбуждено дело о тайном контакте с иностранным государством

Суд в Москве санкционировал арест россиянина по статье о сотрудничестве с иностранным государством или организацией, направленном против безопасности страны. Это первый публично известный случай возбуждения дела по этой уголовной статье.

Подозреваемого зовут Павел Пищулин. Журналисты установили, что им может быть 39-летний житель Пензенской области - руководитель левопатриотической общественной организации "Всероссийское социальное единство". Пищулину грозит до восьми лет лишения свободы.

В 2019 году против Пищулина было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Как пишет сам Пищулин в своих соцсетях, которые нашли журналисты BBC, по этой статье он был осужден на два года условно. Кроме того, якобы получил 180 часов исправительных работ за оскорбление чувств верующих.

Журналисты смогли найти лишь приговор пензенского суда за 2020 год, в котором Пищулина оштрафовали на две тысячи рублей за "массовое распространение экстремистских материалов" (видео-файла "Приморские партизаны") в интернете. Информации о приговоре за публичные призывы в открытом доступе нет.

В апреле 2022 года Пищулин был исключен из перечня террористов и экстремистов.