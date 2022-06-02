Вперед, в прошлое! Эфир в 21:05

Вперед, в прошлое! Российская Дума готовится принять поправки, расширяющие понятие госизмены и ввести ответственность за "конфиденциальное сотрудничество" с иностранцами.



Посмертный суд. В Москве завершено посмертное расследование по делу Михаила Хачатуряна, которого обвиняют в сексуальном насилии и истязаниях собственных дочерей.



Всемирный форум правосудия в Гааге. Что говорили о России и остается ли надежда на справедливый суд внутри страны.

