Вперед, в прошлое! Российская Дума готовится принять поправки, расширяющие понятие госизмены и ввести ответственность за "конфиденциальное сотрудничество" с иностранцами.
Посмертный суд. В Москве завершено посмертное расследование по делу Михаила Хачатуряна, которого обвиняют в сексуальном насилии и истязаниях собственных дочерей.
Всемирный форум правосудия в Гааге. Что говорили о России и остается ли надежда на справедливый суд внутри страны.
Вперед, в прошлое! Эфир в 21:05
Вперед, в прошлое! Российская Дума готовится принять поправки, расширяющие понятие госизмены и ввести ответственность за "конфиденциальное сотрудничество" с иностранцами.
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