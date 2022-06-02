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Вперед, в прошлое! Эфир в 21:05

Вперед, в прошлое! Российская Дума готовится принять поправки, расширяющие понятие госизмены и ввести ответственность за "конфиденциальное сотрудничество" с иностранцами.

Посмертный суд. В Москве завершено посмертное расследование по делу Михаила Хачатуряна, которого обвиняют в сексуальном насилии и истязаниях собственных дочерей.

Всемирный форум правосудия в Гааге. Что говорили о России и остается ли надежда на справедливый суд внутри страны.

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