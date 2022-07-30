В Москве задержали художницу Катрин Ненашеву

В Москве полицейские задержали художницу Катрин Ненашеву. На нее составляют протокол по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом Ненашева рассказала в фейсбуке.

Полицейские пришли в "Открытое пространство" в Москве, где проходил день рождения проекта "Подростки и котики", пишет "ОВД-Инфо". Они объяснили свои действия поступившей жалобой о нарушении статьи об ЛГБТ-пропаганде среди подростков.

В итоге полицейские отправили на проверку в Следственный комитет журнал проекта о правах подростков. По словам Ненашевой, в журнале рассказывается, что делать подростку, если его выгнали из дома, и как общаться с полицией.