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В Москве задержали художницу Катрин Ненашеву

Катрин Ненашева

В Москве полицейские задержали художницу Катрин Ненашеву. На нее составляют протокол по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом Ненашева рассказала в фейсбуке.

Полицейские пришли в "Открытое пространство" в Москве, где проходил день рождения проекта "Подростки и котики", пишет "ОВД-Инфо". Они объяснили свои действия поступившей жалобой о нарушении статьи об ЛГБТ-пропаганде среди подростков.

В итоге полицейские отправили на проверку в Следственный комитет журнал проекта о правах подростков. По словам Ненашевой, в журнале рассказывается, что делать подростку, если его выгнали из дома, и как общаться с полицией.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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