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В Москве задержали кандидата в депутаты Госдумы Анастасию Удальцову

Полицейские задержали кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову в московском районе Нагатинский затон, где она собиралась провести встречу с избирателями. Вместе с Удальцовой в автозаке оказались еще десять человек, среди которых есть жители района.

Анастасия Удальцова рассказала "МБХ медиа", что полицейские никак не обосновали ее задержание. "Говорили что-то про масочный режим", - заявила она, добавив, что встреча с избирателями проходила на улице. Сейчас Удальцова находится в отделении полиции.

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