В Москве задержан сотрудник компании по производству дронов

В Москве задержан сотрудник одной из компаний по производству беспилотников. Его подозревают в сливе данных в интернет. Об этом госагентству РИА "Новости" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, у подозреваемого был доступ к важной информации о компании. Он якобы выложил данные на портал Github — платформу для совместной разработки и хранения кода IT-проектов.

Источник утверждает, что сотрудника компании задержали 12 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России. По ней грозит от трёх до восьми лет колонии.

Телеграм-канал "База" сообщает, что речь идёт о 36-летнем сотруднике компании "Кронштадт". Она разрабатывает и производит оборудование и софт для беспилотной авиации и оборонной промышленности. Задержанный, по данным "Базы", находится под подпиской о невыезде.

В компании "Кронштадт" в разговоре с телеканалом "Дождь" подтвердили, что их бывший сетевой инженер, действительно, распространял конфиденциальные сведения через Github. При этом уголовное дело, как утверждается, возбуждено по статье о незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну.

На сайте "Кронштадта" говорится, что компания проектирует, разрабатывает и производит высокотехнологичные беспилотные комплексы, системы навигации и наземного управления — в том числе дрон-разведчик "Орион".

Согласно данным TAdviser, предприятие входило в состав АФК "Система". В июле 2021 года "Система" снизила свою долю в "Кронштадте" ниже контрольной, а в мае 2022-го – полностью вышла из капитала компании.

Последняя корпоративная новость на сайте компании "Кронштадт" опубликована 28 января 2022 года. В сообщении говорится, что компания запустила в Дубне первый в России специализированный завод для серийного производства крупноразмерных беспилотников. Его посещал, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу.

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