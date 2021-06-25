Союз промышленников и профсоюзы призвали к обязательной вакцинации

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратились к правительству с просьбой ввести в России обязательную вакцинацию всего взрослого населения от коронавирусной инфекции нового типа.

В письме за подписью президента РСПП Александра Шохина и председателя ФНПР Михаила Шмакова, опубликованном на сайте Федерации профсоюзов, говорится, что привить необходимо всех, кроме тех, кто имеет противопоказания к прививке или же высокий уровень антител. В письме также содержится призыв к трудящимся вакцинироваться, а к работодателям – обеспечить вакцинацию.

По мнению лидеров профсоюзов и объединения предприятий крупного бизнеса, обязательные прививки необходимы для восстановления "допандемического уровня развития экономики и рынка труда". Авторы также отмечают, что уровень вакцинации населения России – один из самых низких среди развитых стран, при том что страна одна из первых зарегистрировала вакцину от COVID-19.

Власти пока не отреагировали на этот призыв. Действующее законодательство России не предусматривает возможность обязательной вакцинации всего населения от COVID-19. После того как несколько недель назад начался очередной подъём числа заражённых, власти Москвы, а затем и ряда других регионов обязали предприятия сферы услуг и ряда других отраслей вакцинировать 60–65 процентов работников. В Кремле считают, что речь не идёт об обязательной вакцинации, поскольку те, кто не хочет прививаться, могут уволиться.

По последним официальным данным, оба компонента вакцины в России получили около 10 процентов населения, что заметно меньше, чем в странах ЕС и США. При этом в странах Запада вакцинация носит добровольный характер.