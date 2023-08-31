В Мытищах похоронили командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина

В подмосковных Мытищах сегодня прошли похороны командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина.

По информации телеграм-канала SHOT, Уткина похоронили на мемориальном кладбище с военными почестями. Во время церемонии играл оркестр. Безопасность обеспечивали полиция и Росгвардия. Сотрудники были, в том числе, с антидроновыми ружьями. Проект Север.Реалии со ссылкой на местное издание MSK1.RU пишет, что обычных посетителей, а также журналистов на кладбище не пускали. При этом "вагнеровцы" проходили спокойно, отмечает SOTA.

Ранее в четверг сообщалось, что кладбище в Мытищах оцеплено военной полицией по просьбе семьи Уткина, которая настояла на проведении церемонии без прессы. Проект Север.Реалии со ссылкой на местное издание MSK1.RU пишет, что вдоль забора была выставлена охрана - примерно по два росгвардейца через каждые 150 метров. Дежурившие на месте полицейские досматривали подъезжающие автомобили с собаками.

По данным анонимного канала ВЧК-ОГПУ, из близкого окружения на похороны было заявлено 50 человек. Этот же телеграм-канал опубликовал снимок, на котором, как утверждается, показана могила Дмитрия Уткина.

Уткин погиб 23 августа в результате крушения в Тверской области частного самолёта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Жертвами авиакатастрофы стали все десять человек, находившиеся на борту. Евгений Пригожин был похоронен 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

53-летний Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер" до ЧВК служил офицером спецназа ГРУ, где имел звание подполковника. Уткин – четырежды кавалер ордена Мужества. Он фотографировался на приеме в Кремле вместе с президентом Владимиром Путиным.

В 2017 году в интернете было опубликовано видео с жестоким убийством сирийского военного. Его избили, отрезали ему голову, отрубили руки лопатой, облили бензином и сожгли. Бывший командир разведывательной роты "ЧВК Вагнера" Марат Габидуллин опубликовал мемуары, в которых утверждал, что к убийству и пыткам призывал сам "Вагнер" – командир ЧВК Дмитрий Уткин, с целью устрашения других потенциальных дезертиров.