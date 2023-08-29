Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище

Основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе 23 августа, похоронили на Пороховском кладбище. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена.

Прощание, как утверждается, прошло в закрытом формате.

Ранее сообщалось, что основателя ЧВК могут похоронить на Серафимовском или Северном кладбище.

Администрация Пороховского кладбища сообщила телеграм-каналу MSK1, что бизнесмена похоронили около 16 часов по московскому времени.

Источник "РИА Новости" в окружении Пригожина рассказал, что церемония прощания была закрытой по желанию родственников. Кроме них на похоронах присутствовали только ближайшие друзья основателя ЧВК "Вагнер".

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