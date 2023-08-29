Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище

Евгений Пригожин

Основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе 23 августа, похоронили на Пороховском кладбище. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена.

Прощание, как утверждается, прошло в закрытом формате.

Ранее сообщалось, что основателя ЧВК могут похоронить на Серафимовском или Северном кладбище.

Администрация Пороховского кладбища сообщила телеграм-каналу MSK1, что бизнесмена похоронили около 16 часов по московскому времени.

Источник "РИА Новости" в окружении Пригожина рассказал, что церемония прощания была закрытой по желанию родственников. Кроме них на похоронах присутствовали только ближайшие друзья основателя ЧВК "Вагнер".

Новость дополняется

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG