В НАТО заявили о проблемах с поставками боеприпасов Украине

У западных военных держав заканчиваются боеприпасы для помощи Украине, чтобы она смогла защитить себя в условиях полномасштабного российского вторжения. Об этом предупредило руководство НАТО, а также власти Великобритании, пишет во вторник Би-би-си.

Глава военного комитета Североатлантического союза адмирал Роб Бауэр заявил на Варшавском форуме по безопасности, что правительствам и производителям оборонной продукции сейчас "приходится наращивать производство гораздо более быстрыми темпами". Как он выразился: "Уже видно дно бочки". В этой связи Бауэр упомянул "десятилетия недостаточного инвестирования" в военно-промышленный комплекс и полупустые склады боеприпасов в странах НАТО.

"Нем необходимы большие объёмы. Система «точно в срок в необходимом количестве» , которую мы строили вместе 30 лет в наших либеральных экономиках, подходит для многих вещей, но не для Вооружённых сил, когда идёт война", - подчеркнул Роб Бауэр.

Министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил на форуме, что западные военные запасы "выглядят немного истощившимися". Он призвал союзников по НАТО тратить 2% от своих ВВП на оборону, как они ранее обязались сделать. "Если сейчас, когда в Европе идёт война, не время тратить 2% на оборону, то когда ещё это надо сделать?", - сказал британский министр.

Президент США Джо Байден, под руководством которого Вашингтон возглавил западные усилия по оказанию помощи Киеву, во вторник поговорил по телефону с лидерами стран-союзников, ЕС и НАТО о продолжении скоординированной поддержки Украины. О состоявшемся разговоре сообщил Белый дом, отмечает "Голос Америки". Беседа состоялась после того, как Конгресс США одобрил на прошлой неделе временный бюджет страны, не предусматривающий выделение новых средств Украине - на этом настояла часть консервативного крыла Республиканской партии.

Как сообщает CNN, в разговоре с Байденом участвовали лидеры Канады, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии и Великобритании, глава МИД Франции, а также президенты Европейского совета, Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО. Телеканал утверждает, что все они выразили готовность продолжать поддержку Украины – как военную, так и гуманитарную. Байден заверил союзников, что США будут твёрдо придерживаться избранного курса.