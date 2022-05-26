В НГУ посоветовали убрать Дудя и Оксимирона из названий дипломов

Студентам-журналистам Новосибирского госуниверситета (НГУ) порекомендовали переименовать темы дипломных работ из-за "непредсказуемости политической ситуации", сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на "Тайгу.Инфо".

Студенты на условиях анонимности рассказали изданию, что преподаватели не заставляют менять названия работ, но предупреждают о возможных рисках из-за политических взглядов председателя дипломной комиссии, который меняется каждый год.

Так, название работы про рэпера Оксимирона (Мирон Фёдоров) "как медиа персоны" превратилось в "Современную российскую музыкальную журналистику: жанрово-тематический аспект".

Студентам также предложили изменить названия тем про журналистов Юрия Дудя, Ирину Шихман и кинодокументалиста Виталия Манского.

На мартовской предзащите дипломных работ было запрещено брать фильмы Манского "Свидетели Путина" и "В лучах солнца" из-за "высмеивания политики", подтвердил Сибирь.Реалии источник среди студентов.

"У меня было право оставить тему, но, чтобы остаться предусмотрительным, я решил сменить ее. Пришлось по итогу в марте начинать делать все с нуля", — рассказал студент с темой про Оксимирона.

"Аргументировали просто фразой о том, что ситуация ближе к выпуску в стране может измениться, и что они хотят избавить нас от возможных проблем. Они искренне хотели помочь. Это, скорее, не приказ сверху, а перестраховка", — рассказал Тайге.инфо другой студент.