В Нижнем Тагиле установлен ещё один памятник Феликсу Дзержинскому

В "Парке советской скульптуры" в Нижнем Тагиле установлен памятник основателю ВЧК, организатору "красного террора" Феликсу Дзержинскому, сообщает SOTAvision.

На церемонию открытия бюста Дзержинского был приглашен его внучатый племянник Владимир Дзержинский. Он рассказал, что идея установки памятника принадлежит депутату Дмитрию Костенникову, а совет ветеранов МВД ее поддержал.

В сообщении SOTAvision отмечается, что это уже третий памятник Феликсу Дзержинскому, установленный в России за последние три недели. 1 сентября бюст руководителя ВЧК торжественно открыли во Владивостоке, 11 сентября – в Омске.

В четверг на встрече лидеров думских фракций с президентом России лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил Владимира Путина рассмотреть вопрос о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве, поскольку "народ просит".